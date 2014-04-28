Похищением представителей ОБСЕ занималась "группа Стрелкова" – СБУ

Об этом сообщила речник СБУ Марина Остапенко во время брифинга, передает "Украинская правда".

Она отметила, что настоящее имя Игоря Стрелкова – Игорь Веволодович Гиркин, 1970 года рождения, который является гражданином России и зарегистрирован в Москве по адресу Шенкурский проезд 8б, квартира 136.

Также она отметила, что ранее Гиркин неоднократно посещал Украину. Последний его визит зарегистрирован 26 февраля этого года, именно тогда, когда произошел захват здания Совета Крыма.

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"Установлена также причастность "группы Стрелка" к похищению представителей ОБСЕ на Донетчине. Задержание произошло при непосредственном командовании диверсанта Игоря Безлера (прозвище "Бес"). Об этом свидетельствуют записи телефонных разговоров Безлера с подчиненными", - сказал Остапенко.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Славянске террористы захватили автобус, в котором находились 7 представителей ОБСЕ, 5 представителей Вооруженных сил Украины и водитель. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.