СБУ: К убийству депутата Рыбака причастна группа "Стрелка"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении сказано, что одновременно Безлер дал указание члену своей группы, военнослужащему РФ похитить Рыбака, посадить в автомобиль и вывести в условленное место, где тот должен применить к нему меры физического воздействия. Сам он также планировал лично выехать в место, где содержался Рыбак.

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Далее, по указанию "Стрелка" (Игорь Стрелков) Владимир Рыбак был доставлен в штаб сепаратистов в Славянске, где с ним лично должен был пообщаться лидер сепаратистов.

Помимо этого установлено также, что 20 апреля 2014 Стрелков давал указание самопровозглашенному мэру Славянска Вячеславу Пономареву вывезти из штаба тело убитого Рыбака.

Как сообщал УНИАН ранее, сотрудники Службы безопасности Украины установили причастность к убийству депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака группы сепаратистов, которая действует в Донецкой области, и офицеров российского спецназа Игоря Стрелкова и Игоря Безлера.