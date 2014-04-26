В Славянске сепаратисты захватили львовского журналиста

В Славянске неизвестные захватили внештатного корреспондента телеканала ZIK из Львова.

Об этом со ссылкой на данные очевидцев происшествия сообщил директор программ ОО "Телекритика" Виктор Галкин, передает «Телекритика».

“25 апреля около 20 часов неизвестные захватили львовского журналиста, внештатного корреспондента телеканала ZIK Юрия Лелявского”, - говорится в сообщении.

По данным Галкина, сепаратисты схватили Лелявского, когда тот проводил съемку событий в Славянске, и отвели в горисполком. Подозрение сепаратистов вызвала львовская прописка корреспондента.

Перед исчезновением журналист успел позвонить по телефону и сообщить, что его задерживают якобы за то, что он провокатор, после чего связь пропала.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля сепаратисты в Славянске (Донецкая область) захватили журналиста американского издания Vice News Саймона Островского, которого освободили 24 апреля.

Также 22 апреля в Славянске сепаратисты захватили фотожурналиста Евгения Гапича. Через 3 дня плена, 25 апреля его также отпустили.

