Госдеп США обеспокоен похищением журналиста американского издания в Славянске

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Джен Псаки, передает Радио Свобода.

По ее словам, пророссийски настроенные силы должны освободить всех, кого они удерживают силой, в том числе журналистов.Читайте такжеСепаратисты Славянска обещают пытать заложников, чтобы сорвать выборы

«Выражаем глубокую обеспокоенность по поводу похищения американского гражданина - журналиста в Славянске. Как сообщается, он находится в руках пророссийских сепаратистов. Мы также поставили наши вопросы украинским чиновникам, поскольку они работают с местными чиновниками, чтобы попытаться разрядить ситуацию в сфере безопасности. Мы также осуждаем взятия в заложники любого, в том числе и журналистов на востоке Украины. Мы призываем к их немедленному освобождению и просим Россию використстати свое влияние, чтобы они освобождены незамедлительно», - заявила Псаки.

22 апреля самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарев заявил на пресс-конференции, что сепаратисты задержали журналиста американского издания «Vice News» Саймона Островского. По его словам, задержанных в городе журналистов проверяют, не являются ли они шпионами.

По предварительным данным, речь идет об удержании силой семерых журналистов.