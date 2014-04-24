Les Echos: США и Россия ведут диалог на повышенных тонах

В редакционной статье под названием «США и Россия ведут диалог на повышенных тонах» во французской газете Les Echos сообщается о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США и Евросоюз в поддержке революции в Украине. В это же время правительство Украины возобновило проведение антитеррористической операции, целью которой является освободить города на востоке страны, захваченные пророссийскими сепаратистами.

Сегодня украинские военные на БТР прорвались через блокпост сепаратистов в Славянске, сообщил фотограф AFP, находящийся на месте событий. «Работники городской мэрии получили приказ покинуть здание», – заявила Стелла Хорошева, пресс-секретарь лидера сепаратистов Вячеслава Пономарева. «Вооруженные люди, которые обеспечивают оборону горсовета, остаются на своих местах», – добавила она.

Киеву удалось вернуть контроль над горсоветом в Мариуполе, второму по величине городу в Донецкой области. «Мэрия свободна и может работать в обычном режиме», – написал и. о. министра внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook. Здание находилось в руках пророссийских повстанцев с 13 апреля. Но «антитеррористическая операция» украинского правительства не всегда проходит гладко. На одну из военных баз на востоке Украины было совершено нападение вооруженными сепаратистами, как сообщили в МВД в четверг утром.

Сергей Лавров заявил, что США и Европейский Союз намеревались провести новую цветную революцию в Украине – сменить действующий режим антиконституционным путем. Министр иностранных дел России считает, что Украину используют «в качестве пешки в геополитической игре» против Кремля.

Обама призывает международное сообщество к действиям

Во время дипломатического визита в Японию Президент США Барак Обама не избежал темы украинского конфликта. Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, американский президент призвал международное сообщество приложить совместные усилия в оказании давления на Россию, признав, что одних американских санкций будет недостаточно, чтобы заставить Владимира Путина отступить.

В любом случае, США уже готовы ввести новые санкции, если Россия не выполнит женевских договоренностей, заявил Обама. В первую очередь речь идет о разоружении незаконных пророссийских формирований и освобождении административных зданий на востоке Украины. Американский президент напомнил, что Москва может избежать санкций, если изменить свое поведение. «До сегодняшнего дня мы не увидели желания России выполнять женевские соглашения», – объяснил Барак Обама по завершении встречи с Синдзо Абэ.

Напоминание о событиях в Грузии

В среду российские власти заявили о возможном военном вторжении в Украину в случае, если «законные интересы» России окажутся под угрозой. Чтобы это заявление не было голословным, министр иностранных дел России Сергей Лавров позволил себе напомнить о войне с Грузией в 2008 г. Угрозы России еще больше убедили украинские власти в необходимости проведения «антитеррористической операции».

На Западе негативно оценили угрозы правительства России. По словам немецких дипломатов, с каждым днем становится всё труднее найти решение конфликта. Барак Обама назвал заявления Сергея Лаврова «абсурдными» и поддержал решение украинского правительства.