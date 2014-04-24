Российских войск у границы пока не стало больше - Тымчук

Об этом руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook в связи с заявлением министра обороны РФ Сергея Шойгу о начале учений российских войск вблизи госграницы с Украиной.

“Мы не наблюдаем заметного увеличения группировки российских войск вблизи границ с Украиной. По нашим данным, российские батальонные тактические группы общевойсковых соединений Южного и Западного военных округов, о которых говорит глава МО России, были сформированы еще несколько дней назад (о чем сообщала группа "Информационное сопротивление")”, - написал Тымчук.

Читайте такжеРоссийская армия подгоняет к границам с Украиной БТРы, артустановки и командно-штабную машинуПо его информации, в 150-километровой зоне от госграницы на территории России, как и раньше, насчитывается до 50 тысяч российских военнослужащих.

“Таким образом, трудно говорить о нынешнем сосредоточении российских войск у границы как реакцию России на АТО, что проводится на востоке Украины. Данная группировка российских войск была сосредоточена у границ до этих событий”, - отметил Попов.

Что касается 20-километровой пограничной зоны, то, по его данным, в течение последних суток было отмечено: “На Донецком направлении. Вблизи н.п. Гуково (Ростовская обл., 2 км от границы) на автотрассе было зафиксировано перемещение 50 БТР, 2 танков, до 1 тысячи военнослужащих. На Слобожанской направлении. От н.п. Хомутовка (Курская обл., 15 км от границы) до н.п. Круглая Поляна (Брянская обл., 1 км до границы) - выдвинулась колонна из 5 танков”.