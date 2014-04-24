Министр обороны РФ объявил о начале учений возле украинской границы

Об этом он заявил журналистам в Москве, передает РИА Новости.

«Мы вынуждены реагировать на такое развитие ситуации», - заявил министр обороны.

По его словам, «с сегодняшнего дня в приграничных с Украиной районах начались учения батальонных тактических групп общевойсковых соединений Южного и Западного военных округов».

«Войска отрабатывают вопросы совершения маршей своим ходом и развертывания для выполнения задач по предназначению», - уточнил он. Шойгу также сообщил, что «авиация выполнит полеты по отработке действий вблизи государственной границы».

При этом он подчеркнул, что отряды так называемой самообороны востоке Украины, по данным Минобороны РФ, насчитывают чуть более двух тысяч человек, у них есть около 100 единиц автоматического оружия.

Читайте такжеКремлю выгоднее гражданская война в Украине, чем новые территории - польский эксперт«В отрядах самообороны на юго-востоке Украины насчитывается чуть более 2 тыс человек, около 100 единиц автоматического оружия, в основном захваченного в районных отделах милиции и Службы безопасности, а также несколькими десятками гладкоствольного охотничьего оружия. Силы явно неравны», - добавил министр обороны.

Шойгу утверждает, что украинские власти уже дали добро на применение силы «против мирных жителей» на востоке страны.

«Отмашка на применение оружия против мирных жителей своей страны уже дана. Если сегодня эту военную машину не остановить, то это приведет к большому числу погибших и раненых», - заявил Шойгу.

По его словам, не способствует нормализации обстановки вокруг Украины и объявленные учения войск НАТО в Польше и странах Балтии.

Он добавил, что в спецоперации на юго-востоке Украины участвуют более 11 тысяч человек, около 160 танков, более 230 БМП и БТР, не менее 150 орудий и минометов.

«По нашим данным, задействованная группировка войск насчитывает более 11 тысяч человек, полностью вооруженных автоматическим оружием. К операции привлечено около 160 единиц танков, более 230 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, не менее 150 орудий и минометов, большое количество авиации», - добавил Шойгу.