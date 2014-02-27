Пути в Крым перекрыты вооруженными боевиками с российскими флагами на рукавах

Такие кордоны стоят близ Джанкоя и Армянска, говорится в материале ТСН.

Блокпосты, построенные из бетонных блоков, мешков с песком и других подручных материалов, охраняют вооруженные люди в камуфляже. На рукавах некоторых из них российские флаги. Среди охранников также люди в форме "Беркута" и милиции.

Охранники утверждают, что таким образом хотят добиться, чтобы Крым стал российским, а на полуостров не приехали "фашисты".

Напомним, что Верховная Рада Крыма отправила Могилева в отставку. Парламент автономии разогнал свое правительство.