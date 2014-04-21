Джемилев о реабилитации Путиным татар: РФ сама должна перед нами реабилитироваться

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что указ президента России о реабилитации крымских татар и других ранее депортированных из Крыма народов – это политический шаг для укрепления российской политики на полуострове.

Об этом он заявил Крым.Реалии.

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«В реабилитации со стороны России мы как-то и не нуждаемся. Россия сама должна реабилитироваться перед нами за то совершенное преступление в 1944 году», – заявил Джемилев.

Он также считает принятие данного указа запоздалым.

«Почему они решили этот указ издавать после оккупации нашей территории – интересный вопрос для нас. Конечно, Россия должна участвовать в решении социальных проблем, которые у нас есть, но это нужно делать в рамках соглашений между нашими странами... Россия должна была сразу после провозглашения Российской Федерации в 1991 году заявить о том, что депортация была преступлением, взять на себя обязательства по возращению и обустройству крымских татар на своей земле», – считает лидер крымских татар.

По его мнению, ранее «российская пропаганда постоянно со злобой говорила, что Украина стимулирует возвращение крымских татар, чтобы тем самым нарушить демографическую ситуацию в ущерб россиянам».

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«Сейчас вдруг такой реверанс», – отметил Джемилев.

21 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о реабилитации крымскотатарского и других народов Крыма, пострадавших от репрессий в сталинские годы.