Террористы в Краматорске продолжают удерживать начальника горотдела милиции

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины.

В нем отмечается, что 21 апреля вечером в помещение Краматорского горотдела милиции зашли 7 вооруженных лиц в масках. Неизвестные с автоматическим оружием назвались сторонниками Донецкой Народной Республики.Читайте такжеТеррористы с автоматами захватили отделение милиции в Краматорске и похитили начальника

Каких-то требований они не выдвигали, работе милиции не препятствовали. Начальник городского отдела милиции выехал с группой активистов для проведения переговоров в город Славянск.

В настоящее время неизвестные остаются в помещении городского отдела милиции, а полковник милиции Виталий Колупай против своей воли удерживается активистами "Донецкой республики".