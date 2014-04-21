На Днепропетровщине выплатили по $10 тысяч уже за 8 сепаратистов

На Днепропетровщине уже выплатили деньги за задержание восьмерых сепаратистов, по 10 тысяч долларов США за каждого - информацию об этом подтвердил в понедельник Радио Свобода заместитель начальника штаба национальной защиты Днепропетровской области Михаил Лысенко.

По его данным, всего на блокпосты в области пока доставлены 11 подозреваемых в сепаратизме: шестерых задержали на территории Донецкой области, четверых - Луганской, Харьковской. Как уточнил Лысенко, все они являются гражданами России.

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Как проинформировал заместитель начальника штаба национального защиты области, в ходе проверки данных о задержанных разоблачили попытку мошенничества: под видом «диверсанта» люди пытались сдать на блокпост за деньги своего знакомого, гражданина России, который не имеет никакого отношения к сепаратистам.

Информация в отношении еще нескольких задержанных проверяется.

В то же время, как сообщил Михаил Лысенко, данных о выплатах за сданное оружие пока нет.

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17 апреля руководство Днепропетровской облгосадминистрации и штаба национальной защиты региона заявило, что предлагает вознаграждения за задержания диверсантов и освобождения захваченных пророссийскими силами административных зданий. За задержание «зеленого человечка» и выдачу его патрульным обещали 10 тысяч долларов США, за каждую сданную единицу стрелкового оружия - от 1 до 2 тысяч долларов США, за каждое освобожденное административное здание - 200 тысяч долларов США.