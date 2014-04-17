На Днепропетровщине рассказали, где можно получить $10 тысяч за пойманных диверсантов

"За каждого переданного диверсанта Штаб национальной защиты Днепропетровской области объявляет вознаграждение в 10 тысяч долларов США", - заявил руководитель спецподразделения "Днепр-1" Юрий Береза.

Кроме того, за каждую сданную единицу стрелкового оружия объявлено вознаграждение в размере - "тысяча долларов за автомат, полтора - за пулемет, две тысячи - за гранатомет".

За каждую освобожденную админздание обещают вознаграждение в $200 тысяч.

"Передача диверсантов и оружия и соответствующее вознаграждение за них будет происходить на блок-постах на границах Днепропетровской области", - подчеркнул Береза.Читайте такжеВ Днепропетровске создается батальон добровольцев для защиты Украины - СМИ

Передача диверсантов и получения вознаграждения будет происходить на блок-постах, которые находятся в Покровском (с. Покровское и с. Просяное) и Меживськом (с. Подгороднее, с. Славянка, с. Петропавловка) районах области.

Все процессы будут происходить анонимно, Береза обещает полную конфиденциальности.

Он также рассказал о процедуре передачи админзданий под охрану батальйона "Днепр".

"На блок-постах будут размещены группы, и мы ожидаем представителей общественности. Дома будут передаваться специально сформированной роту "Донбасс", которая является структурным подразделением батальона "Днепр", - рассказал Береза.

"Мы гарантируем безопасность всем русскоязычным жителям Юга и Востока Украины", - заверил он.