Прокуратура признала незаконными митинги сепаратистов в Луганской области

Прокуратура Луганской области внесла сведения о митингах, которые проводились в понедельник, 21 апреля, в Луганской области, в Единый реестр досудебных расследований, расценивая эти возмущения как противоправные.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, 21 апреля органы прокуратуры Луганской области зафиксировали активность малочисленных групп неизвестных граждан, которые в отдельных районах области без предупреждения и согласования с местной властью и широкой общественностью организовывали и проводили несанкционированные митинги.

По данным ГПУ, повестка дня этих собраний носила незаконный характер, призывы во время них отличались антиконституционными требованиями к нарушению территориальной целостности Украины, в том числе, с использованием федералистских настроений. Таким образом, сами митинги можно было охарактеризовать как однозначно нелегитимные.

“Выступления участников на митингах, их символика и лозунги федерализации, призывы провести местный референдум содержали ярко выраженные сепаратистские признаки. Расценивая эти возмущения в Луганской области как противоправные, прокуратура области внесла сведения о них в Единый реестр досудебных расследований. Состояние досудебного расследования находится на личном контроле прокурора Луганской области”, - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Славянске сепаратисты "запретили" деятельность трех партийВ свою очередь, ГПУ еще раз напомнила организаторам провокационных сборищ о последующих суровых последствиях подобных антигосударственных шагов.

“В случае формулировки сепаратистских требований и вынесения решений в документальном виде, этим неадекватным проявлениям будет предоставлена жесткая правовая оценка. Соответственно, такие решения будут без промедления обжалованы в судебном порядке с известными последствиями”, - сообщает ГПУ.