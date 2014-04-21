Сепаратисты в Луганске избили журналиста, запретив снимать пророссийский митинг

21 апреля 2014 г Максим Данильченко, активист "Гражданской сети ОПОРА", журналист издания "Точка ОПОРА" был избит неизвестными на митинге сепаратистов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Луганского областного представительства в "Гражданской сети ОПОРА" Алексей Кормилецкий.

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"Вокруг находилось несколько сотен луганчан, которые видели это... Во время проведения акции протеста сепаратистов и сторонников русского мира, Максим, пошел на акцию и снимал на фотоаппарат как проходит митинг. Однако неизвестные лица, представившись Самообороной подошли к нему, сказали что снимать украинским журналистам запрещено, схватили его за руки, ударили несколько раз в лицо "предупредительно", как они заявили, и вывели с места, где проходит акция", - пишет он.

Данный факт организация рассматривает как давления на представителей украинских СМИ в Луганске.

"Были нарушено ст. 26 ЗУ "Про печатные СМИ в Украине" и ст. 171 Уголовного кодекса Украины. Ни одного правоохранителя возле массовой акции протеста не было. Спрашивается, почему? Необходимо сказать что ограничение прав журналистов в Луганске в последнее время стало "нормой". Сейчас Максим пишет заявление в милиции", - резюмировал Кормилецкий.

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Также как сообщает местный портал 0642.ua, у стен захваченного СБУ продолжается пророссийский митинг.

Ведущие объявили, что на данный момент проходят митинги-собрания в районах, на митингах выдвигают кандидатуры новой власти. В 14.00 все якобы должны были собраться на площади перед СБУ. От каждого города-района должна была прибыть делегация и представить своих кандидатов. Также собравшиеся пели гимн России, приложив руку к сердцу, как государственный.