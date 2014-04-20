Турчинов готов назначить губернаторов, предложенных жителями Донбасса
21:39, 20 апреля 2014Политика
13 0
И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов готов назначить губернаторами тех, кого предложат жители Донецкой и Луганской областей.
Турчинов готов выслушать предложения жителей Донецкой и Луганской областей
Об этом Турчинов заявил в интервью программе «События недели» («Події тижня») на телеканале «Украина».
Он подчеркнул, что реформирование местного самоуправления невозможно без внесения изменений в Конституцию Украины.
«Изменения в Конституцию требуют, как минимум, голосования на двух сессиях», - добавил он.
Читайте такжеЯценюк предложил ликвидировать облгосадминистрацииТурчинов сказал, что такие изменения могут быть приняты до октября 2014 года.
При этом он добавил, что уже сегодня готов поддержать «назначение губернаторов, пока не вступили в силу изменения к Конституции, которых предложат сами жители Донецкой и Луганской областей».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter