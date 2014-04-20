Турчинов готов назначить губернаторов, предложенных жителями Донбасса

Об этом Турчинов заявил в интервью программе «События недели» («Події тижня») на телеканале «Украина».

Он подчеркнул, что реформирование местного самоуправления невозможно без внесения изменений в Конституцию Украины.

«Изменения в Конституцию требуют, как минимум, голосования на двух сессиях», - добавил он.

Читайте такжеЯценюк предложил ликвидировать облгосадминистрацииТурчинов сказал, что такие изменения могут быть приняты до октября 2014 года.

При этом он добавил, что уже сегодня готов поддержать «назначение губернаторов, пока не вступили в силу изменения к Конституции, которых предложат сами жители Донецкой и Луганской областей».