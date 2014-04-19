«Правый сектор» отдает «коктейли Молотова» согласно Женевским договоренностям - СБУ
Служба безопасности Украины сообщила в субботу, что ячейка «Правого сектора» в Житомирской области согласилась добровольно сдать областному управлению СБУ 21 ящик с бутылками с «коктейлями Молотова» и две 50-литровые бочки с уже готовой зажигательной смесью.
По сообщению, правосекторовцы пошли на это «для выполнения положений Женевских соглашений в части добровольного разоружения, а также в результате комплекса принятых правоохранителями профилактических мероприятий».
«Такой шаг является следствием взаимного понимания необходимости деэскалации напряженности в обществе, важности соблюдения положений Женевских соглашений и совместной с правоохранительными и специальными органами региона скоординированной позиции по защите национальной государственности и территориальной целостности Украины в условиях внешней угрозы», - цитирует заявление СБУ "Радио Свобода".
Достигнутые в четверг на переговорах в Женеве так называемые "Женевские договоренности" с участием Украины, России, США и ЕС предусматривают, среди прочего, разоружения всех «незаконно вооруженных формирований». Тем временем вооруженные сепаратисты на Востоке Украины, которые действуют при поддержке России и действия которых в Украине квалифицируется как терроризм, отказались сложить оружие, выдвигая различные требования.