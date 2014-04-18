Военные вернули два БМД, захваченные сепаратистами в Краматорске 16 апреля
18:11, 18 апреля 2014Политика
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В Донецкой области в рамках антитеррористической операции, военнослужащие Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины вернули две из шести единиц бронетехники, которая была захвачена экстремистами 16 апреля в городе Краматорск.
Похищенные БМД были возвращены / 06274.com.ua
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
«В результате профессиональных действий «крылатой пехоты» спецоперация прошла без жертв и пострадавших», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в город Краматорск Донецкой области вошли шесть единиц бронетехники Вооруженных Сил Украины (БМД), которые действовали по плану антитеррористической операции.
В центре города движение колонны заблокировали местные жители, которых российские диверсионно-террористические группы использовали в качестве живого щита. В результате блокирования экстремисты захватили технику, и направились в сторону Славянска.
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