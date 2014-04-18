Военные вернули два БМД, захваченные сепаратистами в Краматорске 16 апреля

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«В результате профессиональных действий «крылатой пехоты» спецоперация прошла без жертв и пострадавших», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в город Краматорск Донецкой области вошли шесть единиц бронетехники Вооруженных Сил Украины (БМД), которые действовали по плану антитеррористической операции.

В центре города движение колонны заблокировали местные жители, которых российские диверсионно-террористические группы использовали в качестве живого щита. В результате блокирования экстремисты захватили технику, и направились в сторону Славянска.