Минобороны: в Славянске вооруженные экстремисты продолжают блокировать 6 БМД



В Славянске Донецкой области вооруженные экстремисты продолжают блокировать 6 единиц техники (БМД) Вооруженных сил Украины, захваченных накануне.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Личный состав и экипажи этих боевых машин, среди которых большинство, – призванные во время мобилизации военнообязанные, отбыли к месту постоянной дислокации в Днепропетровской области, говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным Минобороны, 15 единиц бронированной техники (БМД), которые были заблокированы пророссийски настроенными активистами возле поселка Пчелкино на южной окраине Краматорска, по состоянию на 08.00 17 апреля возвращаются к месту постоянной дислокации в Днепропетровской области.

Переговоры о деблокировании украинского воинского подразделения с протестующими, среди которых находились лица в униформе, в масках и с оружием, провел командующий Высокомобильными десантными войсками Вооруженных сил Украины полковник Александр Швец.

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В результате переговоров военные вышли из окружения с личным оружием и на штатной технике, отмечается в сообщении.

«С целью избежания жертв среди гражданского населения, военнослужащие отдали затворы от части стрелкового оружия командующему ВДВ, который выступил гарантом неприменения оружия против местных жителей, используемых вооруженными экстремистами в качестве живого щита», - сообщили в Минобороны.

За время блокирования столкновений с местными жителями не было, прибавили в пресс-службе.