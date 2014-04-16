Депутат Луганского облсовета: Украину может спасти федерализация

Об этом он сказал на заседании круглого стола, который проходил в рамках проекта «Схід+Захід», инициированного агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

«В ситуации, которая сейчас складывается, именно федеративное устройство государства, сутью которого является децентрализация, и может спасти Украину, это система противовесов, это приближение власти к народу, это определенный буфер между центральной властью и народом»,- сказал он.

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По его мнению, руководители области должны избираться самими жителями этой области.

Кроме того, Филиппов считает, что бюджет должен формироваться «не сверху вниз как это происходит сейчас, а снизу вверх». «Чем ближе власть к народу, чем ближе люди эту власть видят и чувствуют, тем меньше возможности строить какие-то коррупционные схемы, потому что от людей ничего нельзя скрыть», - считает Филиппов.

По его мнению, нужно дать больше прав органам местного самоуправления. «Центральная власть должна прислушиваться к решению органов местного самоуправления», - сказал он.