Депутат Луганского облсовета: Украину может спасти федерализация

22:21, 16 апреля 2014
Политика
0 0

Депутат Луганского областного совета (член Партии регионов) Валерий Филиппов считает, что сегодня Украину может спасти федерализация.

Украина, Крым, карта / maps.nationalgeographic.com

Об этом он сказал на заседании круглого стола, который проходил в рамках проекта «Схід+Захід», инициированного агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1». 

«В ситуации, которая сейчас складывается, именно федеративное устройство государства, сутью которого является децентрализация, и может спасти Украину, это система противовесов, это приближение власти к народу, это определенный буфер между центральной властью и народом»,- сказал он.

Читайте такжеФедерализация Украины невозможна - эксперт

По его мнению, руководители области должны избираться самими жителями этой области. 

Кроме того, Филиппов считает, что бюджет должен формироваться «не сверху вниз как это происходит сейчас, а снизу вверх». «Чем ближе власть к народу, чем ближе люди эту власть видят и чувствуют, тем меньше возможности строить какие-то коррупционные схемы, потому что от людей ничего нельзя скрыть», - считает Филиппов. 

По его мнению, нужно дать больше прав органам местного самоуправления. «Центральная власть должна прислушиваться к решению органов местного самоуправления», - сказал он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter