Завтра на митинге в Донецке радикалы могут применить оружие - МВД

На 17.04.2014 в г. Донецке запланировано проведение нескольких митингов группами дончан с полярными взглядами, сообщает официальный сайт ГУМВД Украины в Донецкой области.

"Учитывая ситуацию в городе и области и в связи с тем, что в настоящее время на руках у населения имеются оружие и взрывоопасные вещества, которые могут быть применены, настоятельно призываем организаторов акций отказаться от проведения различных массовых мероприятий, чтобы не подвергать опасности жизни людей", - говорится в сообщении.

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Также милиция призвала граждан не участвовать в анонсированных акциях.

"Милиция располагает информацией, что радикально настроенные граждане во время проведения митинга могут использовать автоматическое оружие против своих оппонентов", - сообщает МВД.