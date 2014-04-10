В Харькове суд запретил проведение пророссийских митингов

Как сообщили УНИАН в правоохранительных органах, соответствующее решение сегодня, 10 апреля, принял Харьковский окружной административный суд.

«Харьковский окружной административный суд сегодня удовлетворил иск Харьковского городского совета к организаторам митингов о запрете проведения массовых акций , аргументируя сложностью обеспечения общественного порядка во время проведения этих акций. Запрет с 10 апреля», - сказал собеседник агентства.

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Как сообщал УНИАН, в Харькове Евромайдан из-за возможности провокаций отменил все акции в воскресенье, 13 апреля.

Одновременно в субботу, 12 апреля, состоится первый международный марафон.