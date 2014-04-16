Яценюк: Раньше Путин о "сортирах" рассказывал, а теперь поддерживает террористов

Об этом на заседании правительства заявил премьер Арсений Яценюк. Он сказал, что жители страны ожидают мира, спокойствия и согласия.

"Для этого создана Конституционная комиссия, в работе которой приняли участие законно избранные мэры городов и депутаты... Они представляют людей из Донецка и Луганска, они получили мандат доверия и имеют законное право выражать позицию Востока", - заявил Яценюк.

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Он возмутился, что Россия поддерживает украинских террористов и не осуждает их, сообщает Украинская правда.

"Российское руководство в течение последних недель молчит по поводу того, что их разведывательно-диверсионные силы вместе с местными террористами из автоматы стреляют и убивают украинских военных и мирных граждан", - заявил он.

"Где позиция российской власти, которая бы осудила терроризм?", - возмутился премьер.

Он рассказал, что сейчас в России идет две антитеррористических операции: в Нанчике и Махачкале.

"Когда же Украина начала защищать своих граждан, то это называется подавлением протестов", - сказал Яценюк.

"Кажется, в России появился новый товар на экспорт - терроризм. Что-то президент Путин сменил риторику. Ранее о сортирах рассказывал, а теперь поддерживает террористов в соседних странах", - заявил премьер.

Он заявил, что Украина готовится к четырехсторонним переговорам в Женеве и готовит свои директивы главе МИД.

"Директива только одна и основная: российское правительство должно отозвать свои диверсионные группы и осудить террористов. Если Россия заинтересована в стабилизации ситуации", - сказал Яценюк.

Он надеется, что встреча в Женеве станет началом стабилизации во всей Европе, но сомневается в искренности России.

"Наши российские соседи реши строить новую Берлинскую стену и хотят вернуться в периоды холодной войны. И для этого готовятся через горячий терроризм в Украине", - сказал премьер.