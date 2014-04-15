Главу Запорожского облсовета подозревают в силовом разгоне местного Евромайдана - прокуратура

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

«Прокуратурой Запорожской области сообщено о подозрении в организации массовых беспорядков, которые сопровождались насилием - совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.294 УК Украины, председателю Запорожского областного совета. Чиновник подозревается в совершении уголовного преступления по факту насильственного разгона в январе этого года мирных протестующих возле Запорожской облгосадминистрации», - сообщили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, 26 января на площади перед зданием Запорожской облгосадминистрации на традиционный воскресный майдан собралось более 3 тысяч человек: участники акции требовали люстрации центральной власти, а также отставки запорожского губернатора Александра Пеклушенко, мэра Запорожья Александра Сина и чиновников, которые, по их мнению, связаны коррупционными схемами с Евгением Анисимовым, именовавшимся «смотрящим по Запорожскому региону», который в декабре 2013г. был задержан УБОП за вымогательства и др. преступления и на днях был освобожден из-под стражи. Около 14-00 после выхода на митинг губернатора, заявившего, что свой пост он не покинет и из ПР не выйдет, участники акции протеста попытались проникнуть в здание ЗОГА. По словам митингующих, из здания им на головы полетели пакеты, которые взрывались, в ответ из толпы полетели камни в здание ЗОГА. Милиция оттеснила участников запорожского майдана от здания облгосадминистрации и открыла производство по факту попытки захвата админздания - по ч.1ст. 15, ч.1 ст.341 УК Украины – «Покушение на захват государственных или общественных зданий или сооружений» (предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до шести лет). В результате происходящего на площади перед ЗОГА пострадали 12 человек, получившие ранения не представляющие угрозы для жизни инее требующие госпитализации. Около 17-30 участники майдана на площади перед ЗОГА, чтобы не замерзнуть в 12-градусный мороз начали жечь костры из елок. Около 18-00 представители «Батькивщины» предложили разойтись и попытаться добиться удовлетворения требований участников майдана на сессиях Запорожского госовета и облсовета 31 декабря, с чем значительная часть участников акции протеста категорически не согласилась. Люди остались на площади и организовали пункт обогрева в кинотеатре «Байда» по соседству с ЗОГА. Около 21-10 на площади появились сотрудники милиции, за спинами которых, по словам участников майдана, шли люди спортивного вида в гражданской одежде с дубинами. Участников майдана (в этот момент на площади находилось около 200 человек, в «Байде» - около 150 человек) вытеснили с площади. По данным запорожских СМИ, многие, в том числе и журналисты, были при этом избиты. Число пострадавших не установлено до сих пор: прокуратура Запорожской области просит пострадавших обращаться непосредственно в прокуратуру.