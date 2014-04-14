Руководителем сепаратистов оказался российский пиарщик

Именно ему принадлежит телефонный номер, указанный СБУ в записях. Там он упоминается как "Александр из России".

Именно этот номер нам дали несколько независимых друг от друга российских журналистов. Об этом пишет УП.

Кроме того, голос человека из записей СБУ очень похож на голос Александра Бородая, записанного на одном из видео, которые он делал как политолог.

Одно из таких видео датировано 21 февраля этого года, когда после расстрела на Майдане, было подписано соглашение между оппозицией и Януковичем.

Видео называется "Как разделить Украину". В нем Бородай рассказывает, что хорошо знает Украину и много по ней ездил.

Как рассказывают "Украинской правде" несколько независимых друг от друга источников, знакомых с российской политикой, Бородай является пиарщиком, который "занимался вопросом Крыма", а теперь "занимается вопросом Донецка".

Источники УП характеризуют его, как человека, который "возил Аксенова в Кремль".