По факту нападения на активистов Евромайдана в Харькове открыли уголовное дело

В Харькове по факту нападения вчера, 13 апреля, активистов Антимайдана на участников митинга Евромайдана милиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области со ссылкой на заместителя начальника Харьковского городского управления внутренних дел подполковника милиции Сергея Човпана.

По его данным, уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся необходимые следственные действия.

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Кроме этого, Човпан отметил, что вчера работники милиции не допустили захвата здания Харьковского городского совета. По его словам, сейчас к административным зданиям в Харькове приближены мобильные и пешие наряды милиции.

Човпан призвал граждан воздержаться от участия в массовых нарушениях общественного порядка.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля в Харькове активисты Антимайдана с битами и в масках напали на участников митинга Евромайдана, которые расходились со своего митинга. В результате нападения пострадало около 50 человек. (По состоянию на утро 14 апреля в больнице оставалось восемь пострадавших.) После этого антимайдановцы направились в Харьковский городской совет и пытались его захватить, но им помешала милиция.