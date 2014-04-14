Путин назначил Аксенова и.о. губернатора Крыма

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с Аксеновым сегодня в Москве.

«В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, необходимо назначить исполняющего обязанности губернатора. И сегодня такой указ будет подписан. Прошу вас принять это предложение», - сказал Путин. Аксенов согласился, поблагодарил президента и сказал, что он не подведет.

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При этом Аксенов заявил, что Крым готов к проведению выборов губернатора в сентябре.

Справка УНИАН. После оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% тех, кто принял в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образования в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма.

Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.