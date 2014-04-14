Россия импортирует терроризм в Украину - МИД

Российская Федерация импортировала терроризм в Украину, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский на брифинге для прессы в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, "у нас есть все основания полагать, что Россия импортирует терроризм в Украину".

Лубкивский отметил, что закончились те дни, когда Россия была союзником мира в борьбе с терроризмом. А вчерашнее заседание в Совбезе ООН подтвердило, что России уже никто не верит.

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Заместитель министра иностранных дел отметил, что Россия на востоке Украины реализует тот же сценарий, что и в Крыму, используя своих профессиональных военных, диверсантов и специальных агентов в якобы мирных акциях протеста.

"Это не движение народа - это полная иностранная агрессия против Украины", - отметил он, добавив, что у украинской стороны есть все доказательства вмешательства российской стороны, и часть доказательств Украина уже передала ООН.

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Как сообщал УНИАН, вооруженные российские боевики провоцируют столкновения на востоке Украины.

13 апреля госсекретарь США Джон Кэрри предупредил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что РФ ожидают новые последствия, если она не осуществит шаги по деэскалации ситуации на востоке Украины, сообщил Госдепартамент США.

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Кэрри выразил глубокую обеспокоенность тем, что нынешние нападения боевиков на административные здания в нескольких городах на востоке Украины направлялись внешней силой. Боевики были вооружены российским оружием и одеты в такую же униформу, как и российские военные, которые оккупировали Крым, подчеркивает Госдепартамент.