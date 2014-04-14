Кабмин призывает ВР срочно ратифицировать Римский устав

Как передает корреспондент, об этом сегодня во время брифинга сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Правительство фактически решило вопрос о безотлагательном одобрении и последующей ратификации Римского устава Международного уголовного суда. Этот устав и эта конвенция были подписаны Украиной еще в 2000 году, а на заседании правительства единогласно, по нашей инициативе, было принято решение обратиться в ВР по поводу безотлагательного процесса ратификации этого соглашения. Также мы обратились в Конституционный суд с просьбой первоочередно дать заключение по данному документу", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля Верховная Рада одобрила заявление в Международный уголовный суд о признании Украиной юрисдикции этого суда относительно совершения преступлений против человечности высшими должностными лицами государства, которые привели к особо тяжелым последствиям и массовому убийству украинских граждан во время мирных акций протестов в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года.

В заявлении депутаты просят Международный уголовный суд привлечь к уголовной ответственности экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-генерального прокурора Виктора Пшонку, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и других должностных лиц.