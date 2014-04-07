Появилось видео, как Пшонка и Клименко прорывались на самолет, убегая из Украины

В обнародованном видео с камер видеонаблюдения в аэропорту видно, как Пшонка и Клименко, сметая все на своем пути, прорываются на самолет. пишет Украинская правда.

Пограничники пытаются их задержать, даже стреляют в воздух - делали предупредительные выстрелы, однако чиновников это не остановило. При этом Клименко начал драку с пограничниками.

В свою очередь Пшонка, едва не потеряв одежду, под прикрытием своей охраны, сбегает из терминала.

Как отметил представитель Госпогранслужбы Сергей Астахов, в зале официальных делегаций аэропорта "охрана этих граждан предоставила физическое сопротивление пограничному наряду, что позволило им покинуть территорию аэропорта".

Как известно, 22 февраля Пшонка вместе с и. о. министра доходов и сборов Александром Клименко и еще трое мужчин из их сопровождения в Донецком аэропорту с пытались зарегистрироваться на рейс. Работники пограничной службы попытались помешать им вылететь.

Экс-генпрокурору Виктору Пшонке за сопротивление пограничникам грозит до шести лет тюрьмы.

В свою очередь, бывший глава Министерства доходов и сборов Александр Клименко выразил свою благодарность журналистам, которые показали видео его побега, потому что считает, что действовал в этой ситуации правильно

Об этом Клименко написал на своей странице в «Фейсбуке».

«Я рад, что это видео сохранилось, и спасибо журналистам телеканала «Интер» за то, что они показали его в эфире. Объясню почему. Во-первых, на этом видео четко видно, что я не следовал в самолет или в самолет, а планировал выйти из здания аэропорта в город. Во-вторых, видео показывает, что неизвестными лицами, которые не представились и не показали своих служебных удостоверений, была совершена абсолютно незаконная попытка задержать меня», - заявил бывший министр.

Источник видео - 8plus0