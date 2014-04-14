Партия регионов 16 апреля проведет Чрезвычайный съезд нардепов всех уровней Донецкой области

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облорганизации Партии регионов, съезд пройдет в Донецке «в связи с событиями, произошедшими в Донецкой области».

«Избранные прямым голосованием жителями Донецкой области депутаты сельских, поселковых, городских, районных, областного совета и Верховной Рады Украины имеют легитимные полномочия представлять территориальные громады Донецкой области и являются единственными полноправными выразителями мнения жителей Донетчины», - сказано в сообщении.Читайте такжеРегионалы против силового сценария и использования армии на Востоке

Также в сообщении отмечено, что «съезд должен объединить основные требования жителей региона и выдвинуть их центральным органам власти – это: децентрализация власти - прямые выборы губернатора, расширение полномочий для региона, в том числе бюджетная автономия, а также государственный статус русского языка».

«Наша цель – защитить интересы Донбасса, предотвратить раскол Украины и прекратить дальнейшее кровопролитие», - отмечается в сообщении.Читайте такжеПартия регионов, КПУ, российские неонацисты: СМИ отследили связи сепаратистов

Как сообщал УНИАН, в последние дни сепаратисты активизировались в Донецкой области - силой захватывают административные здания. 13 апреля и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов объявил ультиматум сепаратистам в восточных областях Украины. Он призвал до утра 14 апреля освободить помещения власти и силовых ведомств. Согласно решению СНБО, будет начата широкомасштабная антитеррористическая операция с привлечением Вооруженных сил Украины.