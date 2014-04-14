Турчинов назначил нового руководителя Антитеррористического центра при СБУ

Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов назначил Василия Крутова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины и руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

Соответствующие указы размещены на президентском сайте.

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Другим указами освобожден от этих должностей Виталий Цыганок, который назначен заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Кроме того, Турчинов своим распоряжением внес изменения в персональный состав Межведомственной координационной комиссии Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины - введя Крутова в состав этой Межведомственной координационной комиссии и выведя Цыганка.

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Ранее, в марте этого года, Крутов записал видеообращение к российским спецназовцам.