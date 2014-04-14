Турчинов назначил нового руководителя Антитеррористического центра при СБУ
Турчинов провел ротацию в руководящем составе СБУ, назначив Крутова первым заместителем главы СБУ.
Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов назначил Василия Крутова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины и руководителем Антитеррористического центра при СБУ.
Соответствующие указы размещены на президентском сайте.
Читайте такжеТурчинов обсудит ситуацию в Украине с генсеком ООН
Другим указами освобожден от этих должностей Виталий Цыганок, который назначен заместителем председателя Службы безопасности Украины.
Кроме того, Турчинов своим распоряжением внес изменения в персональный состав Межведомственной координационной комиссии Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины - введя Крутова в состав этой Межведомственной координационной комиссии и выведя Цыганка.
Читайте такжеТурчинов уже согласен на референдум о федерализации
Ранее, в марте этого года, Крутов записал видеообращение к российским спецназовцам.