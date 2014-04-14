Великобритания на заседании Совета ЕС будет настаивать на сильном ответе по ситуации в Украине - Кэмерон

Великобритания настаивает на сильном ответе относительно ухудшения ситуации в Украине на сегодняшнем заседании Совета ЕС.

Об этом написал в своем Twitter премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

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«Обсудил ухудшение ситуации в Украине с (министром иностранных дел Великобритании - УНИАН) Уильямом Хейгом. Великобритания будет оказывать давление с целью сильного и объединенного ответа на сегодняшнем заседании ЕС», - написал Кэмерон.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 апреля, Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел рассмотрит ситуацию в восточных регионах Украины.