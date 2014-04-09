Великобритания угрожает России новыми санкциями ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Саймон Смит сегодня во время брифинга в Киеве.

«Если вы спрашиваете, что нужно для введения последующих санкций для британского правительства, то если не будет доказательств за следующие пару недель, что Россия перешла к конструктивным действиям ради деэскалации ситуации и прекратила дестабилизацию ситуации, тогда мы очень мощно будем отстаивать (в ЕС - УНИАН) необходимость продвижения по пути санкций», - подчеркнул он.

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«Британия исходит не из того, что ситуация ухудшится, мы считаем, что министры ЕС и главы правительств очень четко сказали, что они ожидают от России прекращения усилий по дестабилизации ситуации, ожидают позитивных доказательств действий по деэскалации ситуации», - отметил Смит.

Однако посол надеется, что до санкций не дойдет, и результаты в разрешении кризиса в Украине принесут многоформатные переговоры.

Как сообщал УНИАН, четырехсторонняя встреча глав дипломатий ЕС, США, Украины и России по урегулированию украинского кризиса состоится в Европе на следующей неделе, пока отрабатываются ее время и место.

"Встреча состоится на следующей неделе где-то в Европе. Точной даты и места еще нет - над этим сейчас активно работают", - сказала сегодня, 9 апреля, Майя Косьянчич – пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон.

По ее словам, четырехсторонняя встреча Эштон, Государственного секретаря США Джона Керри, министров иностранных дел Украины Андрея Дещицы и России Сергея Лаврова не может состояться в понедельник-вторник, поскольку в эти дни на Совет ЕС в Люксембурге собираются министры иностранных дел 28-ми стран-членов ЕС.

По словам Косьянчич, встреча, скорее, может состояться в среду-четверг, поскольку в пятницу - выходной день перед Пасхой.