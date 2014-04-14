Киселев показывал россиянам "зеленых человечков" еще год назад

Сюжет показали в выпуске программы Вести Недели с Дмитрием Киселевым на телеканале Россия24 28 апреля 2013 года.

"Впервые российские военные открыто заявили о готовности действовать нелегально за рубежом", - с гордостью сообщил корреспондент Вестей на фоне людей в масках и камуфляже, которые очень напоминают неизвестных вооруженных людей, которые оккупировали Крым и появляются сейчас на территории восточных областей.

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Новый спецназ, по словам журналистов, должен решать "пикантные задачи" - "отвлекать силы и внимание определенных стран от внешних проблем, создавая им проблемы внутренние, раскачивать политическую систему этих государств, дестабилизировать обстановку, в том числе через третьи руки. ССО создают, учат и управляют иностранными партизанскими движениями, устраняют нежелательных лидеров без всяких санкций на чужой территории".