Из представителей Самообороны Майдана уже сформировали два батальона Нацгвардии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил сотник 12-й сотни Самообороны Майдана Тарас Зембицкий.

Он рассказал, что майдановцы проходят подготовку в учебном центре Внутренних войск в селе Новые Петровцы возле Киева. Там, уже завершили подготовку два батальона, сформированные из бывших членов Самообороны Майдана.

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“Они готовы выезжать и на усиление охраны наших границ, и на усиление защиты административных зданий, особенно на востоке и юге страны”, - сказал Зембицкий.

Также он добавил, что с 10 апреля в учебном центре Внутренних войск начнется набор новобранцев в ряды Национальной гвардии, и те из них, кто пройдет учебу и примет присягу, также приступят к службе.