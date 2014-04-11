Яценюк: изменения в Конституцию нужно принять до президентских выборов
Изменения в Конституцию Украины нужно принять до президентских выборов, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Донецке на расширенном собрании с представителями руководства восточных регионов, членами правительства, народными депутатами Украины.
Яценюк подчеркнул, что «изменения к Конституции нужно принято до президентских выборов, чтобы до момента избрания главы государства страна знала, с какими полномочиями будет президент, правительство, прокуратура и другие органы власти».Читайте такжеТурчинов предлагает внести в ВР законопроект об изменениях к Конституции аж 15 мая
Премьер-министр призвал присутствующих на собрании представителей Партии регионов и других представителей политических сил принять участие в разработке изменений в Конституцию, войти в состав рабочей группы.