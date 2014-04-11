В Донецке Яценюк проводит собрание с Ахметовым и другими представителями востока Украины

Як передає кореспондент УНІАН, разом з Яценюком на зборах в Донецьку присутні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема, інші члени уряду, а також народний депутат України Борис Колесніков, Юхим Звягільський, бізнесмен Рінат Ахметов, мер Харкова Геннадій Кернес та інші.

Збори почалися з хвилини мовчання за загиблими сьогодні шахтарями шахти ім. Скочинського в Донецьку.Читайте такжеЯценюк зібрався на схід України, щоб "розвіяти страхи"

У своєму вступному слові Яценюк підкреслив, що сьогодні «важливий день відкритого діалогу». Сьогодні потрібно зробити все, щоб Україна була єдиною країною, і кожна людина почувала себе вільною, і відчувала, що впливає на центральну і місцеву владу, і щоб їй було комфортно.

Прем'єр-міністр підкреслив, що сьогодні перед країною стоять серйозні виклики, але з ними Україна може справитися, тільки якщо всі будуть єдині.

Він у черговий раз підкреслив, що уряд країни і центральна влада готові прислухатися до думки не лише регіонів, а й до думки кожного жителя країни.

За його словами, сьогодні необхідно розглянути питання зміни Конституції, в яких розглянути питання ліквідації облдержадміністрацій як рудимент і передати управління територіями на місця.Читайте такжеЗ'явилося повне відео переговорів Ахметова із сепаратистами

«Обласна рада повинна обирати власний виконком, якому перейдуть фінансово-економічні та адміністративні повноваження», - зазначив Яценюк.

Він підкреслив, що Президент країни повинен збалансувати владу між центром і регіонами і збалансувати органи центральної влади.Читайте такжеАхметов - загарбникам Донецької ОДА: Кому, б...., добре, якщо тут будуть стріляти?

Яценюк акцентував, що важливим елементом управління країною повинен бути парламент. Також прем'єр-міністр зазначив, що для недопущення розколу в країні мовне питання має завжди бути одним з головних. Тому, він запевнив ще раз, що нині чинний закон Колесніченка-Ківалова ніколи не буде ліквідований.

«Ніхто і ніколи не обмежуватиме російську мову і право розмовляти нею в Україні», - заявив Яценюк.

Він додав, що головне завдання сьогодні - «зберегти мир, спокій і цілісну державу».