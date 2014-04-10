ВР в первом чтении поддержала законопроект о выборах мэров в два тура

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских глав" (относительно избрания городских глав по мажоритарной системе абсолютного большинства) (№1098).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 245 народных депутатов из 299, зарегистрированных в сессионном зале. Как сообщал УНИАН, вКиеве началась предвыборная кампания.

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