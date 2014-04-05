В Киеве началась предвыборная кампания

Это внеочередные выборы, срок полномочий избранных на них городского председателя и депутатов столице будет продолжаться около 1,5 года - до очередных местных выборов, которые будут проходить в октябре 2015 на территории всей Украины, сообщает TВi.

Согласно действующей редакции закона "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов", выборы киевского городского головы проводятся по мажоритарной системе в едином одномандатном округе. Предусмотрено, что выборы мэра проводятся в один тур, побеждает тот кандидат, который наберет наибольшее количество голосов. В то же время на рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект, предусматривающий избрание городского главы Киева в два тура.

Читайте такжеПартии Кличко и Порошенко идут на выборы Киевсовета вместеЧитайте такжеВыборы депутатов Киевсовета проводятся по смешанной системе - по 60 депутатов избираются по мажоритарным округам и по партийным спискам. Кандидаты на должность городского председателя и депутатов Киевсовета в мажоритарных округах могут выдвигать как партии, так и путем самовыдвижения.

Выдвижение кандидатов в мэры и депутатов Киевсовета по партийным спискам начинается за 34 дня (с 21 апреля) и заканчивается за 28 дней (27 апреля) до дня выборов; депутатов в мажоритарных округах - соответственно за 30 дней (с 25 апреля) и 26 дней (29 апреля). Закон запрещает одновременно баллотироваться и в мэры и в депутаты Киевсовета.

О своем намерении баллотироваться на должность киевского городского главы заявил лидер партии УДАР Виталий Кличко, который отказался идти в президенты на пользу Петра Порошенко. Пока неизвестно, будет ли выдвигать своего кандидата партия "Батькивщина". Ранее прогнозировали, что эта политическая сила поддержит кандидатуру лидера общественного движения "Третья украинская республика" Юрия Луценко, однако он отказался от участия в выборах в пользу Кличко. Также заявила о своем намерении побороться за кресло мэра народный депутат (фракция "Батькивщины") Леся Оробец.