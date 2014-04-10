Российским школьникам собираются провести "разъяснительную беседу" о захвате Крыма

"Разъяснительную беседу" по ситуации в Крыму планируют провести со школьниками России либо в мае, либо в сентябре, рассказал министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов в опубликованном в четверг интервью газете «Известия», передает РИА Новости.

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"Мы планируем проведение такого урока во всех школах России либо в мае, либо в сентябре. Здесь важно, чтобы маленькие граждане России были в курсе тех событий, которые происходят сегодня, и получили из рук учителей адекватную и правдивую информацию", - сказал Ливанов.