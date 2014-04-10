Российским школьникам собираются провести "разъяснительную беседу" о захвате Крыма
08:20, 10 апреля 2014Политика
0 0
Урок о "ситуации в Крыму" проведут в школах РФ в мае или сентябре.
В школах России собираются рассказать о ситуации в Крыму / REUTERS
"Разъяснительную беседу" по ситуации в Крыму планируют провести со школьниками России либо в мае, либо в сентябре, рассказал министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов в опубликованном в четверг интервью газете «Известия», передает РИА Новости.
Читайте такжеРоссия превратила Крым в штаб поддержки сепаратистов - МИД
"Мы планируем проведение такого урока во всех школах России либо в мае, либо в сентябре. Здесь важно, чтобы маленькие граждане России были в курсе тех событий, которые происходят сегодня, и получили из рук учителей адекватную и правдивую информацию", - сказал Ливанов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter