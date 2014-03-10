Минобороны рассматривает три варианта дальнейшего развития ситуации в Крыму - эксперт

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук, обнародовав на своей странице в Facebook сообщение группы «Информационное Сопротивление» относительно дальнейших вариантов военного урегулирования ситуации в Крыму.

Он сообщил, что сегодня состоялась встреча координаторов группы «Информационное Сопротивление» с заместителем министра обороны Украины Петром Мехедом, и в рамках этой встречи до координаторов «ИС» была донесена информация относительно взглядов и планов руководства Минобороны Украины по поводу ситуации в Крыму.

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«В частности, как сообщили Мехед, руководство МО Украины рассматривает три варианта дальнейшего развития ситуации и, соответственно, реагирования на нее Вооруженных сил Украины:

первый - мирный переговорный процесс. Этот вариант наиболее приветствуется украинской стороной и дело лишь за желанием и стремлением к мирному диалогу военно-политического руководства России;

второй - эскалация конфликта в Крыму в результате действий со стороны противника. В этой ситуации Вооруженные силы Украины переходят в состояние полной боевой готовности, развертывают силы и средства и перекрывают направления выхода противника на материковую часть Украины;

третий - вооруженная агрессия со стороны противника, с попыткой российских войск выйти на материковую часть Украины. В этом случае Вооруженные силы Украины готовы дать отпор агрессору, с параллельным широким задействованием международных инструментов и обращением за поддержкой в первую очередь к ЕС и НАТО, а также к странам-партнерам по международному сотрудничеству», - проинформировал Тымчук.

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Также, по его словам, нынешний повсеместный выход подразделений ВС Украины с мест постоянной дислокации заместитель министра обороны Мехед объяснил стремлением военного руководства в ходе учений, проводимых близ мест дислокации частей, проверить реальную боеготовность украинской армии, которая долгое время фактически уничтожалась. Эта проверка необходима для того, чтобы четко понимать эффективность того военного потенциала, которым обладает Украина на данный момент, и который может задействовать в упомянутых выше сценариях.

«Сценарии военной операции в Крыму, которая прогнозировано вызвала бы полноценное вооруженное противостояние Украины с Россией, и имела бы следствием гибель людей, по словам Мехеда, на данный момент не рассматриваются», - написал Тымчук.