Германия поддержит санкции против РФ в случае федерализации Украины

Об этом заявил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, пишет РИА Новости.

"Политика, которая стремится разделять или разделить Украину, политика, которая помимо Крыма приведет к присоединению частей Украины к России — с такой политикой мы не можем соглашаться. Если это действительно будет развитием в течение следующих недель, месяцев, тогда я прошу понимания у бизнеса — мы в таком случае должны думать о возможно еще более далеко идущих мерах", — сказал он.

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"Это не цель федеративного правительства, что начнется такой третий этап санкций, но мы примем в нем участие, если он будет объявлен, даже если это будет иметь негатив в экономических отношениях. Потому что если мы согласимся, что в Европе будет господствовать политика силы, тогда ущерб от этого будет еще больший", — заявил Штайнмайер на открытии экономического "Восточного форума" в Берлине.

В то же время Штайнмайер подчеркнул, что в Германии не заинтересованы в политике изоляции России, поскольку это "усугубит тот кризис, который сейчас есть".

"Мы будем дальше искать пути для политических решений. Нужно проводить деэскалацию. Это получается только в результате терпеливой беседы со всеми участниками", — добавил министр.

В связи с этим он вновь приветствовал договоренности о начале переговоров России, Украины и посредников от ЕС и США по ситуации и планы по отправке наблюдателей в регион.