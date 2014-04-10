Рада проголосовала за закон Януковича, который позволяет застраивать леса и вырубать заповедники
Верховная Рада 9 апреля приняла закон, которым изменяются или ликвидируются процедуры предоставления разрешений на большинство видов деятельности, которые влияют на окружающую среду.
За соответствующее решение проголосовали 270 народных депутатов.
Как сообщает пресс-служба "Национального экологического центра Украины", закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения количества документов разрешительного характера" упрощает процедуру вырубки заповедников и застройки лесов.
Субъектом представления законопроекта является экс-президент Виктор Янукович.
Законом, в частности, внесены изменения в ряд законодательных актов Украины (всего 37 наименований), согласно которым сокращено количество документов разрешительного характера, предусмотренных в специальных законодательных актах и включенных в Перечень документов разрешительного характера.
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Среди прочего - законопроект позволяет проводить санитарные рубки в природных заповедниках, не согласовывая их с Министерством экологии и природных ресурсов Украины.
Соответствующие изменения внесены в статью 16 Закона "О природно-заповедном фонде Украины".