Рада проголосовала за закон Януковича, который позволяет застраивать леса и вырубать заповедники

За соответствующее решение проголосовали 270 народных депутатов.

Как сообщает пресс-служба "Национального экологического центра Украины", закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения количества документов разрешительного характера" упрощает процедуру вырубки заповедников и застройки лесов.

Субъектом представления законопроекта является экс-президент Виктор Янукович.

Законом, в частности, внесены изменения в ряд законодательных актов Украины (всего 37 наименований), согласно которым сокращено количество документов разрешительного характера, предусмотренных в специальных законодательных актах и включенных в Перечень документов разрешительного характера.

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Среди прочего - законопроект позволяет проводить санитарные рубки в природных заповедниках, не согласовывая их с Министерством экологии и природных ресурсов Украины.

Соответствующие изменения внесены в статью 16 Закона "О природно-заповедном фонде Украины".