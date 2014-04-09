Венгерский делегат ПАСЕ назвал Украину "искусственным государством" и предъявил претензии на Закарпатье
18:31, 09 апреля 2014Политика
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Венгерский делегат на сегодняшней сессии ПАСЕ выступил одним фронтом с представителями российской делегации.
Венгрия в ПАСЕ выдвинула территориальные претензии Украине / Жак Денье, Совет Европы
В частности, венгр отметил, что в Украине сейчас действуют "скрытые силы", которые пытаются захватить власть.
Также он заявил, что Украина - "искусственное государство", в состав которой, в частности, входит Закарпатье, которое много лет принадлежало Венгрии.
Читайте такжеОнлайн-трансляция заседания ПАСЕ в отношении УкраиныКроме того, представитель Венгрии упомянул о проблеме закарпатских русинов, которых "никто не признает в Украине".
Во время выступления ему на некоторое время выключили микрофон, однако потом включили. Другие члены Совета Европы выразили сожаление по поводу того, что в зале ПАСЕ звучат такие "националистические заявления".
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