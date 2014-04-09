Венгерский делегат ПАСЕ назвал Украину "искусственным государством" и предъявил претензии на Закарпатье

18:31, 09 апреля 2014
Политика
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Венгерский делегат на сегодняшней сессии ПАСЕ выступил одним фронтом с представителями российской делегации.

Венгрия в ПАСЕ выдвинула территориальные претензии Украине

В частности, венгр отметил, что в Украине сейчас действуют "скрытые силы", которые пытаются захватить власть.

Также он заявил, что Украина - "искусственное государство", в состав которой, в частности, входит Закарпатье, которое много лет принадлежало Венгрии.

Читайте такжеОнлайн-трансляция заседания ПАСЕ в отношении УкраиныКроме того, представитель Венгрии упомянул о проблеме закарпатских русинов, которых "никто не признает в Украине".

Во время выступления ему на некоторое время выключили микрофон, однако потом включили. Другие члены Совета Европы выразили сожаление по поводу того, что в зале ПАСЕ звучат такие "националистические заявления".

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