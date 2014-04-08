Рада усилила ответственность за посягательство на территориальную целостность и госизмену

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 231 из 263 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом внесены изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми предусмотрено увеличить сроки заключения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Согласно закону, умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, - наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Те же действия, если они совершены лицом, которое является представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или соединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Читайте такжеХарьковской ОГА зачистили, задержано 70 сепаратистов - журналистДействия, которые привели к гибели людей или другим тяжким последствиям, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Согласно закону, государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, - карается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

акже внесены изменения в Уголовный кодекс Украины, в частности в статью 113 «Диверсия». В соответствии с этими изменениями, совершение с целью ослабления государства взрывов, поджогов или других действий, направленных на массовое уничтожение людей, причинение телесных повреждений или иного вреда их здоровью, на разрушение или повреждение объектов, которые имеют важное народнохозяйственное или оборонное значение, а также совершение с этой же целью действий, направленных на радиоактивное загрязнение, массовое отравление, распространение эпидемий, эпизоотий или эпифитотий, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Кроме того, законом внесены изменения в статью 114 УКУ «Шпионаж». Ими предусмотрено, что передача или сбор с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, которые представляют государственную тайну, если эти действия совершены иностранцем или лицом без гражданства, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Также законом дополнен раздел 1 «Преступления против основ национальной безопасности Украины». В соответствии с внесенными изменениями, препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

То же деяние, которое привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет».

Читайте такжеДонецкие сепаратисты пообещали освободить здание СБУ и сложить оружие - ЯремаКроме того, внесены изменения в статью 279 УКУ «Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия», которыми предусмотрено, что «блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, отключения энергоснабжения или иным способом, что нарушило нормальную работу транспорта или создавало опасность для жизни людей, или наступление других тяжелых последствий, - наказывается штрафом от пятидесяти до ста пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до двух лет, или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до трех лет».

Кроме того, захват вокзала, аэродрома, порта, станции или другого транспортного предприятия, учреждения или организации – наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, если они повлекли гибель людей или другие тяжелые последствия, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.