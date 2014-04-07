Генерал НАТО: Опасности начала военного конфликта в Европе нет
00:24, 07 апреля 2014Политика
0 0
Несмотря на сложную ситуацию в Украине, опасности начала военного конфликта в Европе в настоящее время нет.
Опасности начала военного конфликта в Европе нет / REUTERS
Такое мнение высказал руководитель подразделения по планированию операций НАТО, немецкий генерал-майор Йозеф Блоц, сообщает Украинская правда со ссылкой на dw.de.
"Уроком ужасных войн XX века стало отсутствие того автоматизма, который, к примеру, сто лет назад привел к Первой мировой войне", - заявил генерал.
Читайте такжеНАТО увеличит военное присутствие в Польше - Туск
По словам Блоца, Североатлантический альянс будет продолжать диалог с российским руководством.
Приостановка военного сотрудничества с Россией не означает "прекращения всех контактов", подчеркнул он и добавил: НАТО в первую очередь является "политическим альянсом".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter