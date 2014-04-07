Генерал НАТО: Опасности начала военного конфликта в Европе нет

Такое мнение высказал руководитель подразделения по планированию операций НАТО, немецкий генерал-майор Йозеф Блоц, сообщает Украинская правда со ссылкой на dw.de.

"Уроком ужасных войн XX века стало отсутствие того автоматизма, который, к примеру, сто лет назад привел к Первой мировой войне", - заявил генерал.

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По словам Блоца, Североатлантический альянс будет продолжать диалог с российским руководством.

Приостановка военного сотрудничества с Россией не означает "прекращения всех контактов", подчеркнул он и добавил: НАТО в первую очередь является "политическим альянсом".