Милиция не переходила на сторону сепаратистов - ГУ МВД Донецкой области
22:06, 06 апреля 2014Политика
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Донецкая милиция не переходила на сторону сепаратистов.
Донецкая милиция не переходила на сторону сепаратистов / REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД в Донецкой области.
"В интернете появились слухи о том, что милиция перешла на сторону митингующих, которые захватили здание Донецкой облгосадминистрации. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении от имени начальника ГУМВД Украины в Донецкой области Константина Пожидаева.
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В данный момент с захватчиками ведутся переговоры.
"Позиция милиции принципиальная: захватчики должны покинуть здание. Ни на чью сторону донецкая милиция не переходила, она - на стороне закона", - говорится в сообщении.
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