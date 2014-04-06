Милиция не переходила на сторону сепаратистов - ГУ МВД Донецкой области

22:06, 06 апреля 2014
Политика
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Донецкая милиция не переходила на сторону сепаратистов.

REUTERS

 Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД в Донецкой области.  

"В интернете появились слухи о том, что милиция перешла на сторону митингующих, которые захватили здание Донецкой облгосадминистрации. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении от имени начальника ГУМВД Украины в Донецкой области Константина Пожидаева. 

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В данный момент с захватчиками ведутся переговоры. 

"Позиция милиции принципиальная: захватчики должны покинуть здание. Ни на чью сторону донецкая милиция не переходила, она - на стороне закона", - говорится в сообщении. 

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