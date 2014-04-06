Люди в масках из "Правого сектора" пикетировали управление милиции в Запорожье

Сегодня, 6 апреля, около 100 человек в масках с красными повязками на руках и с флагами "Правого сектора" пикетировали здание ГУМВД Украины в Запорожской области

Об этом сообщается на сайте ГУ МВД Украины в Запорожской области.

По данным милиции, активисты развернули плакаты, в которых призывали к отставке начальника управления.

"В 11 часов мероприятие закончилось, нарушений общественного порядка не допущено", - отметили в пресс-службе.

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"Мы с пониманием относимся к обидам "Правого сектора" на то, что они не смогли организовать работы на отвалах металлургических предприятий. Но позиция начальника ГУМВД Украины в Запорожской области Виктора Ольховского неизменна - все должно происходить в рамках действующего законодательства", - заявили в милиции.

"Вопрос разработки отвалов, расположенных на землях запорожских металлургических гигантов должны решать их руководители. Подвалами, расположенными на землях запорожской общины, должно заниматься коммунальное предприятие с отчислением доходов в городской бюджет и налогов в государственный. Поэтому призываем городские власти ускорить работу в этом направлении", - призывает МВД.