Сепаратисты захватили СБУ в Луганске: выбивают окна кирпичами и бросают дымовые шашки
16:04, 06 апреля 2014Политика
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Сепаратисты штурмом взяли СБУ: выбиты двери и окна, валит дым.
В Луганске сепаратисты штурмом взяли здание СБУ / v-variant.lg.ua
Только что сепаратисты штурмом взяли здание управления СБУ в Луганской области.
Об этом сообщает корреспондент «Восточного варианта».
Толпа выбила двери и ворвалась в здание. Отметим, что двери буквально снесли.
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Тут же митингующие пробрались на второй этаж и начали крушить окна огромными кирпичами. Несколько "активистов" забрались на карниз здания. У входа в здание валит дым: пошли в ход дымовые шашки. Также на место прибыл реанимобиль.
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