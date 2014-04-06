Сепаратисты захватили СБУ в Луганске: выбивают окна кирпичами и бросают дымовые шашки

Только что сепаратисты штурмом взяли здание управления СБУ в Луганской области.

Об этом сообщает корреспондент «Восточного варианта».

Толпа выбила двери и ворвалась в здание. Отметим, что двери буквально снесли.

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Тут же митингующие пробрались на второй этаж и начали крушить окна огромными кирпичами. Несколько "активистов" забрались на карниз здания. У входа в здание валит дым: пошли в ход дымовые шашки. Также на место прибыл реанимобиль.