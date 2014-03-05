В Донецке взяли штурмом ОГА с криками "Беркут" и "Россия"

Как передает корреспондент УНИАН, около 17.00 радикально настроенные митингующие с криками: «Беркут!» и «Россия!» ворвались через центральный вход в здание Донецкого облсовета, в котором также расположена областная госадминистрация.

Читайте такжеВ Донецке сепаратисты спровоцировали массовую дракуМилиция, которая находится в здании, особого сопротивления не оказывала, пыталась только сдерживать натиск щитами. Входные двери были открыты, решетки выбиты и пророссийские участники акции, которых было около 2 тысяч человек, вошли в здание.

Как сообщал УНИАН, 3 марта около 13.30 пророссийские митингующие ворвались в здание Донецкой ОГА, в котором также расположена облсовет. Митингующие, которые заняли помещение Донецкой ОГА, организовали там круглосуточное дежурство.

Ранее в этот же день внеочередная сессия Донецкого областного совета избрала председателем облсовета Андрея Шишацкого, который до 1 марта был председателем Донецкой облгосадминистрации. Также на сессии депутаты облсовета поддержали решение о проведении референдума в регионе.

2 марта исполняющий обязанности Президента Украины Александр Турчинов назначил Сергея Таруту председателем Донецкой ОГА, уволив с этой должности Шишацкого.

Сегодня, 5 марта, из облсовета были выведены все пророссийские митингующие, поскольку проводились работы в связи полученной правоохранительными органами информации о якобы заминировании сессионного зала.